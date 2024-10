Zaczynał od recepcji. Dziś kieruje ogromnym majątkiem

"Biznes Klasa" to program money.pl na You Tubie, który swoją premierę ma każdą niedzielę o godzinie 20:00. Gościem ostatniego odcinka był Michał Kozak, prezes hotelu Arłamów. - Zaczynałem jako recepcjonista i bardzo sobie to cenię. Pracowałem kiedyś w hotelu Twins w Warszawie, to była moja pierwsza poważna praca jako recepcjonisty. Przejście takiej drogi od absolutnych podstaw hotelarstwa przez każdy szczebel rozwoju zawodowego i hotelarskiego daje mocne narzędzia do tego, żeby potem rozumieć cały ten krwioobieg, który funkcjonuje w hotelu w dzień i w nocy, rano i wieczorem. Nie da się tego zrozumieć, jeżeli się w tym nie uczestniczyło - opowiada Michał Kozak. Hotel Arłamów w 2023 roku miał 111,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o blisko 10 proc. rok do roku. Z kolei zysk netto wyniósł 13,92 mln zł (+11,5 proc. rdr). Właścicielem obiektu jest Antoni Kubicki, ale spółką zarządza Michał Kozak, od lat związany z branżą hotelową.