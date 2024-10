Miliarder z Nowego Sącza. Zbudował globalnego kolosa

Gdy upadała KOMUNA to ja też chciałem kupić jakiś zakład ale te ze SOLIDARNOŚCI co byli U KORYTA to bardzo kopali innych dookoła i popierali jeden drugiego gdy rabowali i rozkradali majątek narodowy. Nie dali mi jak to sami robili wziąść POŻYCZKI BEZ PORĘCZENIA w Banku, a które to pożyczki sobie umarzali po spłaceniu przez TRZY miesiące rat motywując to że są stałymi solidnymi klientami którzy spłacają regularnie co miesiąc swoje pożyczki. O tak to wtedy się kradło za Solidarności i zostawało MILIONERAMI w kilka miesięcy. No i zostałem dziadem a nie MILIONEREM z lat Solidarności !