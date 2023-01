Gorzka prawda o emeryturach. Członkini RPP: Osoby, które dziś są przed 40-tką będą otrzymywać świadczenie minimalne

Koniec KNF i ... 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A w W TYM CZASIE W FASZYSTOWSKIEJ PRL1945- NADAL ZACZNIEMY OD RZECZY PRZYJEMNYCH A SKOŃCZYMY NA KRYMINALNYCH ZBIEGOWISKACH. Wabank film cytat: Nuta: Kasiarz to, co? Zły fach? Kwinto: Taki sam jak i inne zawody i wymagający, jak i one, odpowiednich kwalifikacji. Zresztą zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwiej. Moks: Par excellence… Ładnie powiedziane, ale w takim razie dlaczego pan zrobił tyle banków? Kwinto: Tak naprawdę powód był zawsze ten sam. Nuta: Jaki? Kwinto:Bo tam, były pieniądze. Ps. Oto ceny paliw w federacji Rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim 3,30 za litr oleju napędowego bez unijnej akcyzy 1,50 za litr z VAT 18 procent kiedy w Polsce VAT był 8 procent w paliwach. W RUBLACH ЦЕНЫ АИ 92 oktany- 50.59, АИ 95 oktany - 53.69 АИ 100 oktany - 62.99, ДТ -ON- 56.09 ЦЕНЫ Aktualna cena rosyjskiej Europy Ural którą kupuje PKN Orlen pana prezesa obajtka i skarbu Państwa pana ministra Sasina ma za około 50 dolarów za baryłkę czyli za około 1,30 zł 1,35 za litr ropy. Cena ropy Ural spadła ze 111 dolarów za baryłkę wtedy cena oleju napędowego wynosiła 7,99 zł. Przy aktualnej cenie ropy Ural pan obajtek na stacjach paliw powinien mieć wystawione ceny detaliczne przy uwzględnieniu obniżonych stawek podatków od paliw 4,0 zł do 4,20 zł. A od 1 stycznia 2023 po cudzie cenowym w orlenie nie powinna przekraczać 5 zł dla oleju napędowego Mając na uwadze również to że do rafinacji ropy używa się gazu z federacji rosyjskiej nadmieniam że cena gazu do tejże rafinacji również spadła o około ____70 %____. Aktualnie PKN Orlen wykorzystuje bezprawne praktyki monopolistyczne aby okradać akcjonariuszy wszystkich spółek giełdowych wszystkich kierowców na ich szkodę i na bezpodstawną korzyść nadmierną PKN Orlen i skarbu Państwa jako głównego udziałowca w spółce i mając na uwadze, że w Polsce podstawowe dane dotyczące zakupu paliw są bandycko cenzurowane prewencyjnie wystarczy wpisać w internecie w przeglądarce po angielsku Ural oil Price aby wiedzieć jak zorganizowany grupy przestępcze przy współudziale skarbu Państwa i funkcjonariuszy publicznych pozbawiają nas podstawowych środków pieniężnych i bezpodstawnie podnoszą inflację celem kradzieży obywateli polskich oraz bezpodstawnego podnoszenia oprocentowania kredytów hipotecznych na szkodę właścicieli nieruchomości. Złota orda przed upadkiem działa już bez ograniczeń. Ale dnem dna na dnie rowu mariańskiego i jeszcze 4 METRY w mule to urząd ochrony konkurencji i konsumentów od miesięcy widzi ceny i ma zgłoszenia i patrzy jak cię..lę. art 231 kk ... Jej reprezentant publicznie oświadczył, że nie dopełniał obowiązki służbowe... sam się przyznał w telewizji. Art 52 kodeksu pracy do siania trawy. ABW już powinni wkroczyć do UOKIK I ZABEZPIECZYĆ MIENIE CAŁEGO ORGANU IMIENNIE. CZEKAMY NA POWRÓT JEDYNEGO LEGALNEGO PREZYDENTA POLSKI NA UCHODŹSTWIE JANA ZBIGNIEWA POTOCKIEGO ABY ZAKOŃCZYĆ BANDYCKI PRL 1945-NADAL