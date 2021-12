Inwestowanie krok po kroku. Poradnik od praktyków

Pierwszy krok – wejdź na stronę

– To rozsądna decyzja ze względów pragmatycznych. To jest wygodne, nie musimy przelewać pieniędzy między kontami, między różnymi instytucjami. Dodatkowo – chodzi o bezpieczeństwo. Bank jest instytucją silnie regulowaną, to wspiera bezpieczeństwo środków klientów – dodaje Kamil Figlarek.

Różne drogi do inwestowania

Pierwszy sposób to gotowe rozwiązania, dobre dla osób, które nie mają czasu zgłębiać się w różne strategie lub po prostu nie czują się na siłach. Kolejne sekcje to już wybór dla bardziej zaawansowanych klientów – fundusze inwestycyjne, giełda, forex lub produkty emerytalne.

Gotowce, czyli dobry początek

– Strona "Cele inwestycyjne" to ścieżka, która prowadzi klienta krok po kroku, zaczynając od podstawowego pytania – po co ja w ogóle inwestuję? – opisuje Kamil Figlarek.

MIFID – oceń swoje możliwości

– To jest ankieta, która powstała na bazie regulacji Unii Europejskiej. Wynikiem ankiety jest profil inwestora. On powie nam, czy klient jest już gotowy do inwestowania, czy rozumie jakie są zasady. Jest to narzędzie, które polecamy i warto z niego skorzystać – zapewnia Kamil Figlarek. – Na stronie "zanim zaczniesz" można w każdej chwili wypełnić taką ankietę, oczywiście bez konieczności kupienia jakiegokolwiek instrumentu inwestycyjnego.