Jak zapewnić sobie finansową stabilność na emeryturze?

Dlaczego finansowa stabilność na emeryturze jest ważna?

Spokojna starość to stan, w którym nie trzeba martwić się o byt, o to, że budżet nie domknie się na koniec miesiąca, a my będziemy musieli wybierać pomiędzy wydatkami na żywność i na leki. Niestety wielu emerytów żyje na granicy ubóstwa, ponieważ uzyskiwane przez nich świadczenia są bardzo niskie.

Stabilność finansowa jest dla nich stanem często nieosiągalnym, a to ona wprowadza spokój do życia seniorów. Stres spowodowany brakiem wystarczającego budżetu może pogarszać stan zdrowia starszej osoby. Warto wiedzieć, jak można zapewnić sobie ową stabilność finansową na emeryturze.

Wylicz swoje potrzeby emerytalne: Planowanie na przyszłość

Zanim jeszcze przejdziesz na emeryturę, wiele możesz zrobić, by wówczas nie dotknęło Cię ubóstwo. Możliwie jak najszybciej zadbaj, by mieć wystarczające środki na utrzymanie, leczenie czy przyjemności. To ważne, by odpowiednio wcześnie planować swoją przyszłość.

Rozpocznij od tego, by wyliczyć swoje potrzeby emerytalne. Być może będą one niższe od tych, które mają osoby w wieku 30, 40 czy 50 lat. Raczej nie będziesz mieć już dzieci na utrzymaniu ani prowadzić tak bogatego życia towarzyskiego. Potrzeby się zmniejszą, ale pozostaną. Będą nieco inne – środki na leczenie, rehabilitację, ale może i okres emerytury będziesz mógł poświęcić na rozwijanie swoich pasji, co także kosztuje.

Ważne jest, by oszacować, jakie potrzeby możesz mieć w przyszłości, z uwzględnieniem tego, że wszystko drożeje.

Zacznij oszczędzać na emeryturę już dziś: Kluczowa rola czasu

Kluczową rolę w tym, by zapewnić sobie finansową stabilność na emeryturze, odgrywa oszczędzanie. Liczy się efekt skali – jeśli przez 40 lat podczas aktywności zawodowej będziesz odkładać stosunkowo niewielkie kwoty, to zgromadzona pula będzie pokaźna. Łatwiej też oszczędzać z pensji np. 100-200 zł miesięcznie niż 1000-2000 zł przez krótszy czas.

Im wcześniej zdasz sobie sprawę z konieczności oszczędzania na emeryturę, tym lepiej. Dobrze jest też inwestować posiadany kapitał, aby go pomnażać albo chociaż zabezpieczyć przed utratą wartości w czasie.

Dobrą praktyką jest oszczędzanie 10 proc. swoich dochodów w celach emerytalnych. Odkładania pieniędzy nie można odwlekać, by jesień życia stała się okresem realizowania marzeń, a nie ciągłą walką o przetrwanie.

Wykorzystaj fundusze emerytalne i ubezpieczenia społeczne: Budowanie podstawy

Emerytura wypłacana z ZUS i z OFE – otwartych funduszy emerytalnych jest świadczeniem z I i II filaru systemu emerytalnego. Istnieje jednak jeszcze III filar, pozwalający na budowanie solidnej podstawy dla stabilności finansowej na stare lata. Bezpieczną emeryturę możesz kształtować z wykorzystaniem różnych narzędzi, do których zalicza się: Pracownicze Plany Emerytalne – PPE,

Indywidualne Konta Emerytalne – IKE,

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE. To dobrowolne formy oszczędzania, które można realizować w wybranych przez Ciebie instytucjach, takich jak: banki,

fundusze inwestycyjne (emerytalne),

firmy ubezpieczeniowe,

domy maklerskie. Oszczędzanie na emeryturę za pośrednictwem takich programów pozwala na budowanie kapitału na przyszłość. Rząd zachęca do tego różnego rodzaju ulgami podatkowymi, np. zwolnieniem środków na kontach emerytalnych z konieczności odprowadzania od nich podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych.

Zadbaj o zdrowie i profilaktykę: Koszty opieki medycznej na emeryturze

Emeryci lwią część swojej emerytury wydają na leki i szeroko rozumiane leczenie lub rehabilitację. Trudno zrezygnować z takich kosztów czy je ograniczyć, kiedy już trzeba je ponosić. Można jednak zrobić coś innego – z odpowiednim wyprzedzeniem zadbać o swoje zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Wówczas w przyszłości można zmniejszyć wydatki na opiekę medyczną.

Należy poddawać się okresowym badaniom, uczestniczyć w programach szczepień, a także zgłaszać do lekarza niepokojące dolegliwości. Dzięki takim działaniom można odpowiednio wcześnie zdiagnozować chorobę i zapobiec jej rozwojowi. Ponadto trzeba prowadzić zdrowy tryb życia – dobrze się odżywiać i być aktywnym fizycznie, co pozwala na wspieranie swojej kondycji zdrowotnej przez długi czas. Dobrym pomysłem będzie rzucenie lub ograniczenie używek, jak kawa, alkohol czy papierosy.

Emerytura za granicą: Co warto wiedzieć?

Osoby pracujące jednocześnie w Polsce i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej czy poza nią mogą mieć prawo do ubiegania się o emeryturę za granicą, jeśli przepracują odpowiednio długi okres w danym kraju. W całej Europie przepisami regulującymi takie kwestie jest Rozporządzenie WE nr 883/2004, które odnosi się do osób wykonujących działalność zawodową w dość szerokim rozumieniu, czyli do ludzi zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy tych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Rozporządzenie obejmie emeryta, który pracował w Polsce i w innych państwach członkowskich. Może mieć on prawo zarówno do świadczenia z uwzględnieniem zagranicznych okresów ubezpieczenia, jak i do emerytury zagranicznej, wypłacanej przez państwo trzecie. Zawsze trzeba sprawdzić w danym kraju, jakie są warunki nabycia uprawnień emerytalnych.

Kluczowe kroki w kierunku finansowej stabilności na emeryturze

Jak uzyskać stabilność finansową na emeryturze? Przede wszystkim być przewidującym. Wcześnie oszczędzać na emeryturę i nie poprzestawać jedynie na obowiązkowych składach. Jeśli pracowałeś za granicą co najmniej kilka lat, przy osiągnięciu wieku emerytalnego dowiedz się, czy nie przysługuje Ci emerytura zagraniczna. Dbaj o siebie i swoje zdrowie, by móc cieszyć się w pełni jesienią życia.

