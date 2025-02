Jest sposób na wyższą trzynastą i czternastą emeryturę. Jeden wniosek

Złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może zwiększyć wysokość "trzynastki" i "czternastki" - informuje "Fakt". Pierwsze świadczenie zostanie wypłacone w kwietniu, dlatego nie warto zwlekać. 14. emerytury mają trafić do świadczeniobiorców we wrześniu 2025 r.