Kalkulator podatkowy. Można sprawdzić jaką emeryturę musi wypłacić ZUS

Od lipca obowiązuje Polski Ład 2.0. Najważniejszą wprowadzoną zmianą jest obniżenie stawki podatku dochodowego w pierwszym progu z dotychczasowych 17 proc. na 12 proc. Nowa stawka obowiązuje dla pierwszego progu podatkowego, który od początku roku wynosi 120 tys. zł brutto. Podwyższono także kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł, co wpłynęło na to, że spora część emerytów nie musi już płacić podatku dochodowego.