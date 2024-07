Komisja ZUS nie widziała 79-letniej kobiety, ale uznała, że może żyć samodzielnie

O problemach zdrowotnych swojej mamy napisała do "Gazety Wyborczej" czytelniczka. W kwietniu lekarz z miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności stwierdził, że starsza pani wymaga pomocy w codziennych czynnościach. Jednakże, pod koniec maja, orzecznik ZUS uznał, że 79-latka jest zdolna do samodzielnego funkcjonowania .

Ta decyzja wiązała się z odmową przyznania dodatku do emerytury w wysokości 500 zł . Córka kobiety złożyła odwołanie, które rozpatrywała komisja lekarska ZUS, jednak decyzja orzecznika została podtrzymana - informuje gazeta. "Jak można uznać za samodzielną, skoro nie jest ona w stanie wykonywać podstawowych czynności?" - pyta kobieta.

Dziennik zwrócił się do regionalnego rzecznika prasowego ZUS, Pawła Szkaleja, o wyjaśnienie, dlaczego 79-letnia kobieta nie została uznana za osobę niesamodzielną. W odpowiedzi czytamy, że przy wydawaniu orzeczeń dotyczących uprawnień do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i przyznania dodatku 500 zł, lekarze orzecznicy i komisje lekarskie stosują zasady określone w przepisach ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.