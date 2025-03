Ma 60 lat. Zamarła, gdy otworzyła list z ZUS-u

Znowu ten mityczny artykuł o mitycznych osobach, z mityczną wysokością czynszu? Przede wszystkim, nie ma żadnego przepisu nakazującego czekanie, aż ZUS coś ci przyśle. Masz np. pół roku do osiągnięcia wieku emerytalnego, jedziesz do ZUS i ci drukują prognozę. Szczególnie jako mieszkaniec dużego miasta nie masz z tym problemu. Po drugie, wniosek o emeryturę można składać na 4 tygodnie przed osiągnięciem wieku emerytalnego. A nie, że kobieta czeka, czeka, nie składa wniosku, kończy 60 lat, a tu - co za niespodzianka - coś z ZUS przychodzi. Po trzecie, b. niski czynsz "pana Jacka" to chyba taki sprzed 10-ciu lat jest, co? To 520 zł? Sąsiadka emerytka sama mieszka w starym 3-pokojowym mieszkaniu, 47 m. kw., płaci ponad 1000 zł miesięcznie (duże miasto). Chciałbym ze 2 lata temu mając "ponad 3 tysiące" płacić 520 zł czynszu, ale płaciłem 840 zł.