Majątek Hanny Gronkiewicz-Walz. Taką emeryturę pobiera z ZUS

Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent Warszawy, uzyskała mandat w Parlamencie Europejskim. W nowej roli będzie zarabiać ok. 43 tys. zł miesięcznie, co w ciągu pięcioletniej kadencji może przynieść jej ponad 2,5 mln zł. Po zakończeniu kadencji będzie również uprawniona do europejskiej emerytury, która obecnie wynosi ok. 6 tys. zł miesięcznie - zauważa dziennik.