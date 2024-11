Jak oszczędzać na dodatkową emeryturę? Oto co się najbardziej opłaca

Emerytura ZUS może nie wystarczyć na pokrycie kosztów życia, dlatego coraz więcej osób zabezpiecza się dodatkowo. Zachęca do tego również ustawodawca, wprowadzając określone zachęty podatkowe.

Mamy do wyboru IKE, IKZE, PPK, PPE. Można zainwestować w obligacje, akcje spółek giełdowych czy lokaty bankowe. A można też po prostu kupić nieruchomość. Sprawdzam, co się najbardziej opłaca z podatkowego punktu widzenia.

IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

Jeśli chodzi o IKZE, to wpłat można dokonywać w dowolnym momencie. Zachętą jest ulga podatkowa . Kwoty wpłacane na IKZE podlegają odliczeniu od podatku do wysokości limitów, które są corocznie aktualizowane.

Odliczenia można dokonać od dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna korzyść podatkowa to 4507 dla przedsiębiorców i 30 034 zł dla pozostałych (przy opodatkowaniu według skali) .

Wypłaty, czyli wycofanie środków z IKZE podlega preferencyjnemu opodatkowaniu, bo podatek jest zryczałtowany i wynosi 10 proc., ale należy spełnić ustawowe warunki. Środki można wypłacić dopiero po ukończeniu 65 lat i pod warunkiem dokonywania wpłat na konto przez co najmniej pięć lat.

Wcześniejsza wypłata z konta jest możliwa, ale możemy to zrobić jedynie jednorazowo, wypłacając całą kwotę, i płacąc przy tym podatek według skali podatkowej.

IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne

Akcje, obligacje, odsetki od lokat

Opodatkowanie zysków z nieruchomości

Od 2023 r. najem prywatny (który nie jest działalnością gospodarczą) jest opodatkowany wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc. do kwoty 100 tys. zł rocznie na podatnika (200 tys. zł dla małżeństw) oraz według stawki 12,5 proc. dla kwot przekraczających te limity.

Przy zakupie nieruchomości nie ma żadnych limitów kwotowych ani innych ograniczeń dotyczących posiadania czy sprzedaży nieruchomości . Z uwagi na ceny nieruchomości wysoki jest jednak próg wejścia. Inwestycje w mieszkania odznaczają się też zdecydowanie mniejszą płynnością, niż ma to miejsce np. w przypadku akcji spółek notowanych na giełdzie, obligacji czy lokat.

Pojawia się więc pytanie, czy przy aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości mieszkalnych to sytuacja pożądana. A także, czy nie powinny mieć miejsca zmiany podatkowe, które spowodują większą skłonność inwestorów, chociażby do inwestowania na giełdzie, co może mieć zdecydowanie korzystniejsze skutki dla gospodarki niż inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe. Tym bardziej że coraz większa ilość nieruchomości inwestycyjnych pozostaje niewynajęta. Takie pustostany nie rozwiązują napiętej sytuacji na rynku mieszkań.