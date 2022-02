Minister zdradziła, na jaką podwyżkę mogą liczyć emeryci

Dobry PiS to ... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Większość merytów do swojego miesięcznego przychodu 1900 zł(na rękę) dostanie ok. 70 zł a wielu już dostało od PGNiGe prognozy na pierwsze półrocze 1500 zł za sam prąd do zapłacenia. Zatem w rok wybulą 3000 zł czyli blisko dwie emerytury. A gdzie woda,gaz,śmieci,leki,jedzenie. Współczuć należy tylko takim biedakom którzy nie mają nic bo wszystko przepisali na swoje flamy,które teraz są chyba najbogatszymi żonami Europy.