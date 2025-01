Ministra rodziny ostrzega przed "groszowym" wzrostem emerytur. "Utrata wartości świadczeń"

Emerytury będą rosły wolniej. Ministra ostrzega

"Wysokość wskaźnika waloryzacji świadczeń jest uzależniona przede wszystkim od inflacji. Malejąca inflacja to niższy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz oznaka powrotu do stabilnej sytuacji gospodarczej kraju. Przekłada się ona jednak także na niższą waloryzację emerytur i rent w trakcie roku, z uwagi na niższą utratę wartości świadczeń" – pisze szefowa resortu rodziny do szefa Rządowego Centrum Legislacji Macieja Berka.