Morawiecki straszy, że Tusk zabierze 14. emeryturę. "To byłaby pierwsza decyzja"

Mateusz Morawiecki straszy Tuskiem

I przekonuje, że choć ze strony PO nie ma oficjalnego planu likwidacji tego świadczenia, to jednak zapowiedzi dotyczących podniesienia wieku emerytalnego w czasie rządów PO również nie było, a jednak został on podniesiony. Podobnie - wymienia premier - było ze wzrostem stawki VAT z 22 na 23 proc. - Nie zapowiadał, a jednak podniósł - komentuje szef rządu.

- Jeśli uważnie wsłuchamy się w głosy działaczy PO, członków PO i tych niższego szczebla, i tych ważniejszych, jak na przykład główna specjalistka PO w sprawach ekonomicznych pani Izabela Leszczyna, to widać tam jasną chęć odebrania i 13., i 14. emerytury, ale też i 500+ - wyliczał premier.

Nie jest to jednak zgodne z samymi wypowiedziami Donalda Tuska. - Głosowaliśmy za czternastymi emeryturami i dziś deklaruję, że jak wygramy wybory, nic z tego, co zostało dane, nie będzie zabrane - mówił pod koniec lipca lider PO. W ten sposób komentował słowa posła PO Tomasz Lenza, który chce zawieszenia 14. emerytury. - Ta wypowiedź była co najmniej niefortunna i nie oddaje stanowiska PO - mówił szef PO.