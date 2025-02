Trwają prace nad ważną zmianą dla emerytów. 6 miesięcy na złożenie wniosku

W pierwszym kwartale roku wzrost przypisu składek w stosunku do czwartego kwartału poprzedniego roku jest wyższy niż pozostałych kwartałach. W konsekwencji wskaźnik waloryzacji składek za pierwszy kwartał danego roku, co do zasady, jest wyższy niż roczny wskaźnik waloryzacji składek. Im większa jest ta różnica, tym waloryzacja kwartalna składek jest korzystniejsza od waloryzacji za ten sam okres w ujęciu rocznym.

Jednorazowa zmiana w roku 2020

Zmiana na stałe od 2021 roku

Emerytury z czerwca 2009-2019

Dobrze, że w końcu się pojawiła ta ustawa

Projekt przewiduje, żeby zmiany weszły w życie w dniu 1 lipca 2025 roku. Komentowana zmiana dotyczy ponad 95 tysięcy osób. Na wykresie pokazuje szczegółowo, ile osób jest uprawnionych do złożenia wniosku do ZUS z każdego roku. To dobrze, że ten projekt w końcu się pojawił, warto jednak przemyśleć, czy rozwiązanie, w którym przeliczenie świadczenia następuje na wniosek a nie z urzędu, to właściwa konstrukcja. W sytuacji, kiedy to ZUS przeliczałby z automatu świadczenia uprawnionych osób, udałoby się uniknąć zamieszania, w którym osoby nieuprawnione będą wnioskowały do ZUS, ale również to, że osoby, które mają prawo do złożenia takiego wniosku nie dowiedzą się o możliwości jego złożenia.