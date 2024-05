Zmiany w dodatku emerytalnym dla sołtysów. Będzie łatwiej

Po zmianach zaproponowanych przez Senat, zmienią się przesłanki niezbędne do otrzymania dodatku emerytalnego dla sołtysów. Obecnie sołtys, żeby otrzymać dodatek emerytalny musi spełnić między innymi przesłankę zgodnie z którą trzeba pełnić funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat, po zmianach będzie to pełnienie funkcji sołtysa przez okres co najmniej 7 lat. Od marca 2024 roku wysokość dodatku emerytalnego dla sołtysów wynosi 336,36 zł.