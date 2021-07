Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Emeryci na tym skorzystają?

Zyga PRL 47 min. temu zgłoś do moderacji 0 6 Odpowiedz

Dzisiejsi 60 latkowie plus to swoim dzieciom i wnukom dawali przestrzeń społeczną, edukację, świadome wychowanie itd. (w porównaniu do dzisiejszych standardów) na miarę co najwyżej późnej wersji dużego fiata a z powrotem chcą dobrze wyposażony vw passata. 60 plus nie ma sobie nic do zrzucenia "nam się należy" a "oni nie chcą nam dać". Tymczasem w moim otoczeniu 60-80 letni emeryci (z wieloletnim emeryckim stażem z racji naciąganych rent, pomostówkę i branżowych przywilejów) otrzymują wyższe uposażenia (z racji obijania się w latach 60, 70 czy 80) niż osoby pracujące wydajnie jak Japończyk przy produkcji pralki, TV itp. w czasach dzisiejszych. Osoby łożące na emerytów którzy obok pracy porównywalnej z jego najczęściej nawet nie stali.