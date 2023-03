Podwójna waloryzacja emerytur. Wyniki sondażu mówią jasno

Ola 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Podwójną waloryzację to mają ci, co mają po dwie emerytury np. tacy co trochę przepracowali że składką w ZUS i kupili bądź im ktoś przepisał kawałek ziemi i wtedy zaczęli płacić składkę KRUS, czyli grosze w porównaniu z tymi co pracują i płacą składkę ZUS a ci nawet nie mieli dokładnego rozeznania gdzie jest ta ich ziemia, bo nigdy jej nie uprawiali, brali od państwa dopłaty i za dzierżawę tej samej ziemi, bo ją oddawali w dzierżawę a wtedy pracowali na czarno bez składek i podatków a teraz mają drugą emeryturę za cwaniactwo i głupotę naszego państwa, bo jako rolnicy nic nie produkowali, nic nie robili, płacili groszowe składki a teraz mają drugą emeryturę rolniczą i pytam za co? dlaczego tego nikt nie sprawdza a ci co całe życie pracowali uczciwie, płacili podatki i składki ZUS mają po 40 latach pracy groszowe emerytury, proszę porównać składki ZUS i KRUS i sprawdzić różnicę i gdzie tutaj sprawiedliwość, jak zwykle uczciwych się nie ceni a cwaniaków i nierobów tak.