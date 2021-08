Podwyżki dla polityków oznaczają też wyższe emerytury. Kapitał zwiększy się o kilkadziesiąt tysięcy

Emeryt 1950 35 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Prawica pokazała prawdziwe Ja. A najbardziej boli to, że człowiek im zaufał, a okazuje się, że oni wcale nie są lepsi, powiedziałbym że nawet gorsi. Jak można, w okresie kiedy przedsiębiorca, każdy Polak mierzy się z kryzysem, aby nie zwalniać pracownika, aby każdy z zatrudnionych otrzymał godne wynagrodzenie, podwyższać sobie wynagrodzenia. Uważam że takie postępowanie godne jest potępienia, tym bardziej, że parlamentarzyści nie mają niskich wynagrodzeń. Jak czuje się emeryt, który pobiera emeryturę w wysokości 2450 netto słysząc że część emerytury będzie opodatkowana, podczas kiedy parlamentarzyści mają 2500 złotych diety poselskiej dodatkowo do wynagrodzenia nieopodatkowane. Przecież niejeden emeryt chciałby zamienić swoją emeryturę na tą dietę. A emerytury w porównaniu do poprzedników zmalały w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia. Dane z GUS rok 2014 średnia emerytura brutto 2174,6 średnia płaca brutto 3783,4 tj emerytura 57,4 % średniego wynagrodzenia. rok 2020 średnia emerytura brutto 2482,2 średnia płaca brutto 5167,4 tj emerytura 48,0 średniego wynagrodzenia. Jak z tego wynika poprzednicy bardziej dbali o emerytów.