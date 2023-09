Polacy będą decydować o emeryturze. Mało czasu na wniosek

Okienko transferowe dotyczy pracujących kobiet do 50. roku życia i mężczyzn do 55. roku życia. To już trzeci raz od 2014 r., gdy będą mogli zdecydować, co zrobić z kolejnymi składkami na przyszłą emeryturę. Te dotychczasowe zostaną w instytucji, która zapisała je na swoim koncie.

Jak pisze "Fakt", prawdopodobnie termin ten wypadnie od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. "Przy czym, jeśli jesteśmy w OFE i nie będziemy chcieli tego zmieniać – nie trzeba będzie robić nic. Podobnie, jeśli odkładamy pieniądze, które są już tylko na subkoncie " - czytamy. By zmienić decyzję wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS.

ZUS czy OFE - gdzie odkładać na emeryturę?

Dziennik przypomina, że do ZUS i tak trafi 16,6 proc. naszego wynagrodzenia. Gra toczy się o kolejne 2,92 proc. To właśnie te pieniądze mogą trafić do OFE albo zostać dopisane do subkonta w ZUS. Co się bardziej opłaca?