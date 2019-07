Pracownicze Plany Kapitałowe. W programie jest już ponad 200 firm

Jak dodał, to bardzo dynamiczny start programu. - Widzimy, że to zainteresowanie PPK bardzo mocno rośnie. 400 tys. osób skorzystało z zamieszczonego na portalu kalkulatora PPK, czyli narzędzia, które pozwala szacunkowo wyliczyć m.in. przyszłe oszczędności pracownika - powiedział.

Co więcej, program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród instytucji finansowych. Jak zapewnia prezes PFR, konkurencja między nimi przekłada się na opłaty. - Średnie opłaty pobierane przez instytucje są poniżej limitu 0,5 punktu procentowego, obecnie to 0,39 procenta. To bardzo atrakcyjny poziom, czyniący PPK jednym z najtańszych produktów emerytalnych w Europie, a być może i na świecie - dodał Borys. Jak podkreślił, jest to dobra informacja dla pracodawców i dla pracowników.