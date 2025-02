Prawie 300 tys. wniosków do ZUS. Wielkie zainteresowanie nowym świadczeniem

Jak złożyć wniosek o rentę wdowią

ZUS udostępnia kilka sposobów składania wniosków, co ma ułatwić dostęp do świadczenia. Można to zrobić drogą elektroniczną przez portal PUE/eZUS, jak również korzystając z tradycyjnego papierowego formularza złożonego w dowolnej placówce ZUS lub wysłanego pocztą.