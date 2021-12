Przyszła emerytura. Polak pogodzony z losem: trzeba będzie dorabiać

O czym marzą Polacy zbliżający się do emerytury? Przede wszystkim o tym, by w końcu spędzić więcej czasu z rodziną (62 proc.) , ale także o odpoczynku i "nicnierobieniu" (49 proc.), rozwijaniu hobby (49 proc.), wielu też pragnie się uczyć (15 proc.).

Tu jednak wkracza temat pieniędzy. Dwóch na trzech badanych przez Izbę Gospodarczą, zgadza się, że na emeryturę pracuje się całe życie. Mamy świadomość, że na ZUS nie ma co liczyć i że konieczne będzie dorabianie, by móc żyć godnie.

– Połowa Polaków nie ma złudzeń co do tego, że na emeryturze będą musieli dorabiać, choć tylko dla co piątego praca na emeryturze jest marzeniem i spełnieniem - mówi cytowany przez "Rzeczpospolitą" autor raportu dr Tomasz Sobierajski. - Mamy także świadomość, że emerytura z ZUS nie pozwoli nam na to, żebyśmy mogli się utrzymać na wystarczającym nam poziomie. Niemniej cieszy fakt, że większość Polaków zdaje sobie sprawę, że całe życie pracuje się na to, jaka będzie emerytura.