Reforma podatków. Wyższa kwota wolna zamiast 13. i 14. emerytury?

Rząd planuje zreformować podatki. Jeden z pomysłów to podwyższenie kwoty wolnej od podatki. Skorzystają na tym emeryci. - Mieliśmy dużo transferów finansowych dla osób starszych. Gdyby przeprowadzono reformę podatkową, w tym podwyższono by kwotę wolną od podatku, to należałoby zlikwidować 13. i 14. Emeryturę – mówił w programie "Money. To się liczy" Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. - Obniżanie podatków osób o niskich dochodach jest drogie, bo takich osób jest dużo. Ta zmiana nie będzie neutralna dla finansów państwa, ale warto ją podjąć. Pomoże nam to odbudować rynek pracy po kryzysie – dodał.