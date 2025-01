Renta wdowia nie dla wszystkich. "Rząd mnie ukarał"

Mnie zabrakło dwóch miesięcy do 55 lat gdy mąż zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej. Nabyłam prawo do renty rodzinnej. Pracowałam na pół etatu bo jeszcze miałam trzecie dziecko niepełnoletnie. No i klops rozchorowałam się i już nikt nie chciał mi podpisać zdolności do pracy. Zaczęłam malować portrety. Było lżej. Niestety wzrok też mi siadł A ta renta wdowia ułatwiła by mi egzystencję.