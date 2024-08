Skrytykowali rentę wdowią. "Ubóstwo nie jest skorelowane z wdowieństwem"

Renta wdowia. Jak ma działać nowe świadczenie?

Renta wdowia w ogniu krytyki. "Sporo niejasności"

Autor materiału wskazał kilka problemów związanych z rentą wdowią. To, jego zdaniem nieprzemyślane założenia, duże koszty oraz dyskryminacja mężczyzn. Cytuje on ekonomistę Michała Mycka, który na platformie X stwierdza, że " jest sporo niejasności , jak renta wdowia będzie funkcjonować w praktyce; istniejące dokumenty są mało precyzyjne" - napisał.

W kwestii dyskryminacji mężczyzn portal zwraca uwagę na różnice w wieku emerytalnym dla kobiet i mężczyzn oraz na warunek dotyczący czasu, jaki upłynął od śmierci małżonka do osiągnięcia wieku emerytalnego. Cytuje on Tomasza Lasockiego z Politechniki Warszawskiej, który stwierdza, że "jak owdowieje 58-latka, to dostanie dodatkowe świadczenie po mężu, gdy przejdzie na emeryturę, a jak owdowieje 58-latek, to już nie otrzyma takiego świadczenia, gdy przejdzie na emeryturę".