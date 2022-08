Rusza wypłata 14. emerytury. Pewne kwestie wzbudzały wątpliwości

Emeryci, jest... 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Po to żeby kupić głosy bo ,,dali''. A a najlepsze jest to że emerytura odjeżdża coraz bardziej od wartości średniej pracy. Jaki jest zamysł PiSu? Zamiast ZWALORYZOWAĆ emerytury jak się należy to ,,damy'' (czujesz dowcip) wszystkim po równo. A raczej nie po równo, damy wszystkim ,,biednym'' - co siedzieli cale życie na dupach i przepracowali w swym życiu jeden dzień! A kto uczciwie zapieprzał 40 lat w jakiejś ciężkiej pracy - nie ,,damy'' no bo przecież ma 2,5 tysiąca (emerytura z księżyca mu spadła) ot, waloryzacja wg pisowskiej uczciwości