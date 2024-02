Rząd się pomylił. Podwyżki emerytur będą niższe

To oznacza, że podwyżki będą niższe niż wynikało to z planów rządu. Jeszcze kilka dni temu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że waloryzacja wyniesie 12,3 proc. -Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. wyniesie nie mniej niż 12,3 proc. – informowała szefowa resortu. Szacowała, że koszt podwyżek wyniesie 44 mld zł. Teraz wiadomo już, rząd na podwyżkach zaoszczędzi ok. 600 mln zł. Koszt waloryzacji i dodatkowych świadczeń to ok. 43,4 mln zł.