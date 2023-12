Seniorzy mogą spać spokojnie. Nieoficjalnie: rząd Tuska nie chce rewolucji

Rząd Donalda Tuska pracuje nad projektem budżetu na 2024 rok . Według RMF FM, na razie jest zgoda na utrzymanie tzw. trzynastej i czternastej emerytury co najmniej przez dwa najbliższe lata .

Nieoficjalnie: "trzynastki" i "czternastki" zostają na dwa lata

W projekcie budżetu na przyszły rok, przyjętym przez rząd pod koniec września i wysłanym do Sejmu, MF zaplanowało, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, a limit wydatków budżetu państwa wyniesie 849,3 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł. Natomiast deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) został ustalony na poziomie ok. 4,5 proc. PKB.