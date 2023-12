Pokazali sztuczki Morawieckiego i stworzyli plan naprawy finansów publicznych

Ekonomiści stworzyli "plan naprawy finansów publicznych"

Przywrócić rangę budżetu

Utworzyć Radę Fiskalną

W dokumencie czytamy też o potrzebie utworzeni Rafy Fiskalnej . Minister Finansów miałby obowiązek składać jej regularne sprawozdania. Zadaniem nowego ciała, jak czytamy w dokumencie, miałoby być monitorowanie działań rządu. Chodzi o to, by sprawdzać, czy rząd nie manipuluje wydatkami tak, by ukryć część wydatków. Według autorów raportu rada miałaby być "bezpiecznikiem zapobiegającym popsuciu systemu finansów publicznych".

O tym, że w Polsce na wniosek UE powstanie Rada Fiskalna pisaliśmy przed kilkoma dniami . Według definicji stosowanej m.in. przez OECD, rada polityki fiskalnej to gremium, w którym zasiadać mają niepartyjni eksperci posiadający mandat do stałego monitoringu i doradztwa w zakresie realizacji finansów państwa. Ma ona więc niejako wywierać presję na większą dyscyplinę fiskalną.

Skończyć z kreatywną księgowością

Ekonomiści twierdzą, że wszelkie wydatki powinny być rozliczane metodą europejską . To znaczy w taki sposób, by nie można było stosować mechanizmów pozwalających na omijanie ustalonych zasad.

Koniec z ukrywaniem podatków

Dlaczego finanse publiczne wymagają naprawy?

Jego autorzy zwracają też uwagę na analizy KE . Wskazują one na wzrost średnioterminowego i długookresowego ryzyka nadmiernego poziomu długu publicznego. Analiza OECD pokazuje, że bez reform, polski dług publiczny, m.in. na skutek kryzysu demograficznego i starzenia się społeczeństwa, może eksplodować nawet do 140 proc. PKB - podkreślają.

Dowodem na zły stan finansów ma być negatywna ocena kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Zarzuty NIK sprowadzają się do jednego: rząd wyprowadził z ustawy budżetowej setki miliardów złotych do quasi-funduszy pozabudżetowych przy Banku Gospodarstwa Krajowego i Polskim Funduszu Rozwoju.

15 trików Morawieckiego. Tak ukrywał wydatki

Podobnie oceniają rozdawanie obligacji rządowych zamiast dotacji , co pozwala uniknąć ujawniania deficytu. Kolejną sztuczką jest udzielanie pożyczek z budżetu i z Funduszu Rezerwy Demograficznej zamiast dotacji , co oznacza, że rząd może je odzyskać w przyszłości. Rząd Morawieckiego sięgał też po tworzenie państwowych funduszy celowych, fundacji, instytutów, agencji wykonawczych i innych jednostek, w celu dezintegracji budżetu i ukrywania listy podmiotów sektora finansów publicznych.

Uzdrowić finanse publiczne

Od przejrzystości finansów publicznych zależy realizacja praw i wolności człowieka i obywatela. Duża część z nich, zwłaszcza prawa socjalne, zależy od kondycji budżetu państwa. Nie można zapewnić prawa do zdrowia, prawa do edukacji czy prawa do zabezpieczenia społecznego bez wsparcia i finansowania publicznego. Jeśli rząd zaciąga długi w sposób nieprzejrzysty, to obywatele nie mają pewności czy wystarczy pieniędzy na realizację ich praw. Co gorsza, jeśli nastąpi katastrofa w finansach publicznych, to właśnie na obywatelach i ich prawach władza będzie przede wszystkim oszczędzać. Dlatego tak ważne są społeczne inicjatywy postulujące przejrzystość i jawność finansów publicznych".