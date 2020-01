SKOK Stefczyka. Ostatnie dni na aktualizację numerów rachunków

O ostatecznym terminie przypomina serwis biznes.interia.pl, który przypomina, że zmiana wynika z przepisów, które wprowadziły jednolity standard tworzenia numerów rachunków.

Chociaż nowe numer SKOK Stefczyka wprowadził już w maju minionego roku, to jednak dotychczas funkcjonował okres przejściowy. W jego trakcie płatności, które wysyłano na stare numery, były automatycznie przekierowywane na nowe.

Jednak okres przejściowy skończy się 27 stycznia - od tego momentu funkcjonować będzie wyłącznie nowy numer konta.

- Jeśli przekazujemy państwa emeryturę lub rentę na rachunek w Kasie Stefczyka, muszą państwo przekazać do ZUS wniosek o zmianę rachunku płatniczego. Trzeba to zrobić najpóźniej do 27 stycznia 2020 roku - tłumaczy ZUS, cytowany przez portal biznes.interia.pl.

Jak zmienić swój numer rachunku w zasobach ZUS? Można w tym celu udać się do każdej placówki Zakładu. W grę wchodzi również przesłanie odpowiedniego dokumentu pocztą, lub przekazanie go za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS. Wniosek musi zawierać podpis osoby zainteresowanej (uprawnionej do jego zgłoszenia) lub jej pełnomocnika.

Wpłaty na stary rachunek w SKOK-u Stefczyka będą trafiać do zainteresowanych do 8 lutego 2020 roku. Po tym terminie obowiązywać będzie wyłącznie nowy rachunek. Jeżeli zatem np. ZUS przekaże emeryturę na stary rachunek, to wróci ona do Zakładu, ponieważ stary rachunek przestanie być aktywnym. Kasa Krajowa poinformowała, że zmiana rachunków płatniczych dotyczyć może także użytkowników innych kas.

