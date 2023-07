Emerytury i renty. Tak zmienią się świadczenia w przyszłym roku

Suwerenny 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Emerytur rewaloryzacja powinna uwzględniać inflację i ten wskaźnik powinien być jednakowy dla wszystkich. Natomiast podwyżka to powinna uwzględniać wypracowane współczynniki brane do emerytury i od początku przyznania powinna być ścieżka podwyżek pokazana . Ludzie, którzy sobie nie wypracowali minimalnej emerytury w momencie jej przyznania powinni do kwot najniższych świadczeń mieć dopłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej. Podwyżki dla tych co sobie nie wypracowali ze środków wypracowanych przez innych to zwyczajne pomniejszanie puli środków wypracowanych. Podobnie w stosunku do uchodźców nie powinni korzystać z ogólnie wypracowanej puli środków odkładanych latami na poczet przyszłych emerytur. Na uchodźców świadczenia powinien zostać stworzony osobny fundusz finansowany ze środków państwa a następnie refinansowany przez Unię Europejską. Polska jest bardzo szczodra i rozdaje pieniądze ludzi odłożone w czasie na poczet ich emerytur - to taka jakby administracyjna kradzież z ogólnej puli pieniędzy oraz administracyjna eutanazja emerytów , bo mniej w puli wypracowanych środków=mniej środków do podziału na podwyżki dla tych uczciwie pracujących lub tych co sobie wypracowali więcej niż ci co nawet minimum nie byli w stanie. Nie mam nic przeciwko pomaganiu tym co nie potrafili sobie wypracować w miarę dobrych emerytur ale mam przeciwko cwaniakom i tym którzy biorą bo im szczodre państwo daje nie uzależniając od lat pracy, zgromadzonych przez lata składek na poczet emerytur. Ile osób płaciło składki emerytalne i rentowe a nigdy na rencie nie byli bo pracowali do emerytury i co z ich składkami ? Renta to często świadczenie po kilku, kilkunastu latach pracy więc proporcjonalne zasady powinny obowiązywać i najniższe renty powinny stanowić jakiś procent najniższej emerytury a resztę niestety opieka społeczna powinna dopłacać ale do kwot proporcjonalnie do najniższej pensji. Wówczas miałoby to sens i motywowało do pracy a nie do ślizgania się trochę praca, trochę chorobowe, trochę zasiłek dla bezrobotnych, trochę na czarno za granicą i tak w trąbę tacy robią pozostałych pracujących a przede wszystkim dziurawy system.