Waloryzacja emerytur. Seniorzy mogą się zawieźć jej wysokością

jesli bedzie taka waloryzacja to trzeba trzeba Tuskowi i tym pajaca podziekowac za to ze oszukali wyborcow bo zaczyna sie zyc zle w tym kraju zero obietnic o kwocie wolnej od podatku , rozdzialu kosciola od panstwa brak komunikacji obsadzaja spolki skarbu panstwa tymi samymi zasadami co Pis zero rozliczen ministrowie zenujacy poziom katastrofa i tez pogarda ze po 3 miesiacach rzadow jeden z ministrow wychodzi pijany i belkocze dramat jak mozna byc tak zdemoralizowanym czlowiekiem a przelozony nie reaguje i teraz jeszcze upokorzenie taka waloryzacja podziekujemy tym ludzia