Wielkie wyzwanie przed Czechami. Zagrożony rozwój "na dziesięciolecia"

Wicepremier podkreślił, że w latach 30. XXI w. na emeryturę przejdą setki tys. osób urodzonych w latach 70. ubiegłego wieku. Jest to pokolenie wyżu demograficznego, w Czechach nazywane "husakowskim pokoleniem" od nazwiska Gustava Husáka, byłego Sekretarza Generalnego KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Za jego rządów wprowadzono szereg prorodzinnych rozwiązań - m.in. wydłużono urlop macierzyński, a młodym małżeństwom zapewniono państwowe pożyczki na atrakcyjnych warunkach. To doprowadziło do większej liczby urodzeń.