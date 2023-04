Wypłaty z PPK bez podatku. Tyle osób sięgnęło po oszczędności

Średnie oszczędności w PPK

Pytany niedawno przez PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk o to, ile do tej pory wynoszą tzw. średnie oszczędności w PPK, powiedział, że jest to ok. 5 tys. zł. Rekordzista ma 660 tys. zł, natomiast osoby, które weszły już w wiek emerytalny i mogą wypłacić wszystkie zgromadzone środki, wpłacają średnio ok. 7-8 tys. zł.