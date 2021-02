Wyższe emerytury przez koronawirusa. Bezduszny skutek pandemii

Nonsens 1 godz. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Kit. Szwindel, Manipulacja. Taki myk.Jeśli chodzi o szacowanie, ile ten Kowalski jeszcze pożyje na emeryturze, to spieszę donieść, że żadnego szacowania w przypadku Kowalskiego nie ma i koronawirus także nie ma wpływu na jego emeryturę. Wiadomo, że długość życia Kowalskiego na emeryturze jest +- 7 lat krótsza od długości życia na emeryturze Kowalskiej (ostatnie znane mi i publikowane dane GUS), tymczasem do wyliczania wysokości emerytury Kowalskiego przyjmuje się, że na emeryturze będzie on żył tak samo długo jak Kowalska. A wszystko to w warunkach różnego wieku uprawniającego do świadczeń emerytalnych Kowalskiego i Kowalskiej.