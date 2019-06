Zaniżona emerytura po emeryturze. Ostatni dzień na złożenie skargi

21 czerwca jest ostatnim dniem na złożenie skargi do sądu, w którym zapadł wyrok w sprawie zaniżonej emerytury po emeryturze. Termin dotyczy jednak tylko tych kobiet, które w przeszłości odwołały się do sądu od negatywnej dla siebie decyzji ZUS. - Wiele osób mnie pyta, czy mają składać skargi do sądów. I każdej z pań mówię, że tak. Trzeba walczyć o swoje prawa - mówi "Dziennikowi Gazecie Prawnej" Jolanta Kajzer z Augustowa, która rozpoczęła akcję walki o prawa kobiet z rocznika 1953.