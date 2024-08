Zmiany w emeryturach od 1 września. Nowe limity będą niższe

Nowe limity dla dorabiających do emerytury to efekt danych GUS na temat przeciętnego wynagrodzenia, które pojawiły się w ostatni piątek. Wyniosło ono 8038,41 zł - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2024 r. jest wyższe o 14,7 proc. rok do roku. Kwartał do kwartału średnia pensja brutto spadła jednak o 1,3 proc. To ważna informacja dla osób, które dorabiają do emerytury.