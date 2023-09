Znamy wysokość przeciętnej emerytury. Zaskoczenie w wykresie

classic 1 godz. temu zgłoś do moderacji 29 2 Odpowiedz

Skoro w 2015 emerytura wynosiła prawie 60% średniego wynagrodzenia a obecnie około 50% - to znaczy, że siła nabywcza emerytury spada. Niech to przyjmą do siebie emeryci- wyznawcy prezesa. On wam wmawia, że macie lepiej. A nie, faktycznie macie lepiej. Macie gorzej. Dodając do tego fakt, że w tej chwili prawie 4 mln pracujących Polaków pracuje za minimalną... dopełnia to obrazu biedy w Polsce Kaczyńskiego. Postępującej biedy. Spoko. Będzie gorzej. Głosujta na PIS. Głosujta. Tylko mi potem nie narzekajta. Emeryty i inne górale.