ZUS czy OFE? Emeryci mogą wybrać, gdzie trafią składki

Do końca lipca osoby urodzone po 1968 r. mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część ich składki emerytalnej - do OFE i ZUS czy tylko do ZUS-u. Oświadczenia nie muszą składać osoby, które nie chcą zmieniać swojej decyzji oraz które osiągną powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej.