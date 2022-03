ZUS: nowe tablice GUS korzystne dla przyszłych emerytów. Oto wyliczenia

Proszęopomoc 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

. .... dlugi czas zbierałam się żeby poprosić o pomoc...sądziłam że sama dam rade... ale nie daje.... zanim napisze..chciałabym też bardzo przeprosić za komentarz w tym miejscu... mam nadzieję że nikogo nie obrażam w ten sposob...wiem że to nie jest miejsce na to wszystko... jednak juz nie wiem co robić.... nie mam już wyjścia.., mam na imię Marzena Winiarska , mieszkam w Chełmnie ...na codzień pracuje i uczęszczam do szkoły. .. mieszkam sama w starej kamienicy w mieszkaniu bez toalety, sprawnego ogrzewania i cieplej wody. Muszę ogrzewać mieszkanie farelkami na prąd co jest bardzo kosztowne i większość pieniędzy jakie mam idzie na rachunki za prąd. Dodatkowo spłacam zadłużenie mieszkania w którym mieszkam zrobione przez moją Mamę .... Choruje na nadciśnienie i nerwicę lękową...Pod koniec listopada dotkliwie sie poparzyłam ( brzuch)... muszę teraz kupować maści by zredukować blizny które są spore....po zakupie leków i zapłaceniu rachunków czasami zostaje mi na miesiąc 150 zł na jedzenie a czasami nawet mniej... Obecnie mam jeszcze 20zł do Ostatniego... często są takie dni w których nie mam za co kupić jedzenia.. musze jakoś przeżyć oraz pokryć choć cześć rachunków by nie martwić się o to czy będę mieć za co jeść.... jestem na skraju załamania nerwowego,.. nie mam kogo nawet prosić o pomoc....czuje się osamotniona z tym wszystkim.... błagam ludzi dobrego serca o jakakolwiek pomoc ...bym mogła chociaż na chwile odbić się od dna i zauważyć sens w swoim życiu... Dziękuje za kazda okazana pomoc.. .. Mieszkam w Chełmnie na ulicy Henryka Sienkiewicza9/12.., 82 1160 2202 0000 0005 1936 3906 Życzę wszystkim dobrego Wtorkowego Popołudnia, Marzena . ...