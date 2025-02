ZUS szykuje zmiany w tych emeryturach. "Podstawą wyroki sądów"

Jak referował prezes przedsiębiorstwa produkcyjno-górniczego Row-Jas Jacek Franiel, spółka prowadzi działalność na rzecz kopalń i podmiotów górniczych jako generalny wykonawca lub członek konsorcjum, a czasem jako podwykonawca, przez co - w tym ostatnim przypadku - nie ma zawartych umów bezpośrednio z kopalniami.

- Organ rentowy uznaje jednocześnie, że sam fakt wykonywania pracy pod ziemią przez pracownika spółki nie jest wystarczający do uznania, że pracownik wykonywał pracę górniczą - dodał Franiel.

Pierwszy z nich dotyczy legitymacji do wystawiania zaświadczeń o pracy górniczej, zawężony w praktyce administracyjnej ZUS do podmiotów, wskazanych w przepisach Ustawy o emeryturach i rentach z FUS, które definiują poszczególne okresy pracy górniczej oraz do podmiotów, mających z powyższymi podmiotami bezpośrednie umowy.