ZUS: wpłynęły już 2 tys. wniosków o emerytury matczyne

- Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie tym świadczeniem - powiedziała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. - Tylko w tym miesiącu odwiedziło nasze sale obsługi lub zadzwoniło 42 tys. osób, które chciały się dowiedzieć, czy spełniają warunki do otrzymania takiego świadczenia. Odzew jest więc bardzo duży.

- Zgodnie z naszymi szacunkami ok. 92 tys. osób już na starcie spełnia warunki do przyznania świadczenia. Są to mamy, a w niektórych przypadkach także ojcowie, którzy wychowali conajmniej czwórkę dzieci, osiągnęli wiek emerytalny i mają emeryturę niższą niż minimalna - mówi PAP Gertruda Uścińska.