21.04 Program Money.pl | Pakiet "Fit for 55" przyjęty przez Parlament Europejski

Parlament Europejski przyjął kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55". Celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jakie rozwiązania zostały przyjęte? Dlaczego sprawa budzi tak duże emocje? O tym mówiła w programie "Money.pl Polska w UE" Izabela Zygmunt, Specjalistka ds. Semestru Europejskiego i Europejskiego Zielonego Ładu, Przedstawicielstwo KE w Polsce. Na program zaprasza Mateusz Gąsiorowski.