KPO to dobry pretekst. Polska nie ma innego wyjścia

Polska nie ma innego wyjścia. Gdyby ktoś na koniec dnia podjął decyzję, że rezygnujemy z unijnych pieniędzy, to zaszkodziłby Polsce - mówiła w programie "Money.pl" Marzena Chmielewska, ekspertka ds. funduszy europejskich z Konfederacji Lewiatan. Jak zaznaczyła, to byłaby decyzja sprzeczna z naszymi podstawowymi interesami. - Nie potrafiłabym tego zrozumieć. Zwłaszcza że ustępstwa, których oczekuje od nas Komisja Europejska, są racjonalne. Wycofanie się z niektórych kontrowersyjnych rozwiązań w reformie sądownictwa jest w interesie Polski nie tylko ze względu na KPO. To jest po prostu dobre rozwiązanie i warto użyć KPO jako pretekstu do wycofania się z nieudanej reformy - podkreśliła.