Polska dostanie natychmiast pieniądze z UE. Popłyną do nas miliony euro

Po tym, jak podczas ostatniej sesji plenarnej Parlament Europejski wyraził zgodę na przekierowanie unijnych funduszy regionalnych i azylowych do krajów UE udzielających schronienia osobom uciekającym przed inwazją Rosji na Ukrainę. Europosłowie zdecydowali o dodatkowym wsparciu.

Państwa, które przyjęły uchodźców dostaną finansową pomoc UE

Parlament 549 głosami do 1, przy 8 głosach wstrzymujących się, wyraził zgodę na natychmiastowe uwolnienie około 3,4 mld euro (z dostępnych 10 mld euro) z funduszy " REACT-EU " i przyspieszenie dostępu rządów UE do pieniędzy z tych funduszy na opłacenie infrastruktury, mieszkań, sprzętu, zatrudnienia, edukacji, włączenia społecznego, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi dla uchodźców.

Dzięki nowym zasadom zwiększy się wstępne prefinansowanie ze środków REACT-EU z 11 proc. do 15 proc. dla wszystkich krajów UE. Kraje Unii graniczące z Ukrainą (Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja) oraz te, które przyjęły liczbę uchodźców z Ukrainy odpowiadającą ponad 1 proc. ich populacji (Austria, Bułgaria, Czechy i Estonia), mogą od razu otrzymać 45 proc. środków przeznaczonych na odzyskanie pomocy, bez konieczności przedstawiania faktur.

Polska pomoc już kosztuje miliardy

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNCHR) informuje, że ponad 4 miliony osób opuściło już Ukrainę od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, zdecydowana większość z nich udała się do krajów sąsiednich, w tym do Polski.

Fundusz REACT-EU to pakiet o wartości 50 mld euro utworzony w 2020 roku, w celu łagodzenia bezpośrednich skutków kryzysu COVID-19 w całej UE.

Według wstępnych i szacunkowych kosztów Polska na pomoc uchodźcom z Ukrainy wyda do końca tego roku ponad 2,2 mld euro, z czego 1,6 mld euro to zakwaterowanie i podstawowe potrzeby uchodźców Z kolei koszty transport uchodźców (do i przez Polskę) oraz pomocy humanitarnej dla Ukrainy szacuje się wstępnie na prawie 300 mln euro. W tej puli kosztów nie ma jednak edukacji i opieki medycznej.