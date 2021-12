100 dolarów za baryłkę ropy naftowej. Goldman Sachs ostrzega

Ceny ropy: obawy o popyt na paliwa w obliczu pandemii COVID-19

Na rynkach w Azji pojawiają się sygnały słabnięcia popytu na ropę. Rafinerie w regionie zdecydowały się nie przyjmować dodatkowych dostaw ropy z Arabii Saudyjskiej. Rafinerie przygotowują się też do zbliżającej się wiosennej przerwy na konserwacje urządzeń - za dwa miesiące, co przyczyni się do zmniejszenia przerobu ropy.