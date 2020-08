technologie 39 minut temu

11bit studios: Będą nowe dodatki do 'Frostpunk', m.in. na konsole, mobile w 2021

Warszawa, 18.08.2020 (ISBnews/ISBtech) - 11 bit studios wyda 20 sierpnia trzeci z zapowiedzianych, płatnych dodatków do "Frostpunka" - "Frostpunk: On The Egde", planuje kolejne dodatki do gry, w tym na konsole. W 2021 roku spółka chce wydać wersję mobilną gry, poinformował ISBtech dyrektor IR Dariusz Wolak.