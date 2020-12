4Fun Media miało 0,47 mln zł zysku netto, 1,2 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020

"Na skutek nagłego pogorszenia koniunktury rynkowej, spowodowanej pandemią COVID-19, grupa kapitałowa emitenta zanotowała w raportowanym okresie stratę na poziomie działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 984 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy to strata wynosiła 2 915 tys. zł, oznacza jej zmniejszenie o 66%. Mimo bardzo niekorzystnego dla rynku reklamy otoczenia gospodarczego wynikającego głównie z wprowadzonych przez władze ograniczeń administracyjnych, emitent wypracował w ciągu trzech kwartałów 2020 roku dodatni poziom EBITDA w wysokości 4 318 tys. zł, z czego w samym trzecim kwartale odpowiednio 3 102 tysiące zł. Zdecydowanie najbardziej rentownym segmentem działalności była w raportowanym okresie cyfrowa reklama zewnętrzna (DOOH), która wypracowała 5 442 tys. zł EBITDA. Na koniec trzeciego kwartału emitent wykazał stratę netto [ogółem] w wysokości 1 231 tys. zł, co w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku, kiedy to strata wynosiła 3 771 tys. zł, oznacza jej

zmniejszenie o 67%. Dodatkowo, stratę netto na koniec września obciąża odpis aktualizujący wartość spółki zależnej w kwocie 597 tys. zł, dokonany na dzień 30 czerwca 2020 roku" - czytamy dalej.