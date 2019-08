7Levels miało 54,4 tys. zł straty netto, 56,18 tys. zł straty EBIT w II kw.

"W II kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży emitenta były kształtowane przez prowadzoną sprzedaż gry 'Castle of Heart' na rynkach: amerykańskim, europejskim (dystrybucja własna) oraz japońskim (przy współpracy z wydawcą). Wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego kwartału to przede wszystkim wynik działań związanych z kontynuacją agresywnej polityki cenowej dotyczącej akcji promocyjnych gry 'Castle of Heart', które obejmowały promocje nawet do -90% w stosunku do ceny regularnej ustalonej wcześniej na poziomie 14,99 EUR/USD" - czytamy w raporcie.